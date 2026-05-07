Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
|Rote Zahlen
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07.05.2026 16:15:00
DBAG rutscht zum Jahresauftakt in die roten Zahlen - Aktie dennoch stärker
Vor allem wegen Bewertungseffekten steht unter dem Strich ein Minus von 20,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,2 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende März auf 35,29 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.
Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die Deutsche Beteiligungs AG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende März um fast ein Fünftel auf 3,1 Millionen Euro. Hier standen höheren Erträgen unter anderem höhere Personalkosten gegenüber. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management.p> Die DBAG-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel 1,38 Prozent fester bei 25,80 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|Aktie höher: Deutsche Beteiligungs AG mit positivem Jahresabschluss 2025 (dpa-AFX)
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