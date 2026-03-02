DBAPP Security gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DBAPP Security präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,34 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent auf 948,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 888,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,570 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DBAPP Security -1,940 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,03 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,15 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,318 CNY und einen Umsatz von 2,17 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at