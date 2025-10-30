DBAPP Security stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DBAPP Security lud am 27.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,590 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 443,8 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 468,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at