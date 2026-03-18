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18.03.2026 11:02:11
DBS, OCBC, UOB could benefit as the Middle East’s ultra-rich relook where to park their billions
The three local lenders have all spent years expanding their private banking capabilities to capture a growth in global wealth flows.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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