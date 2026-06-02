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02.06.2026 04:13:13
DBS, OCBC close at fresh highs as Singapore banks lead STI gains
Citing wealth momentum as a tailwind, RHB lifts its rating on the Republic’s lenders to ‘overweight’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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