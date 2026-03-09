S & U Aktie
WKN DE: A0M14K / ISIN: GB0007655250
|
09.03.2026 02:37:28
DBS CEO Tan Su Shan receives S$9.6 million pay package for 2025, in first year at helm
This compares with the S$17.6 million remuneration received by former CEO Piyush Gupta in 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
|0,85
|-1,16%