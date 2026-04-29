TONE Aktie
WKN: 891771 / ISIN: JP3860800006
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30.04.2026 00:47:03
DBS CEO Tan Su Shan strikes upbeat tone on deposits, wealth growth after strong Q1; raises full-year guidance
The lender declares a dividend of S$0.81 per share, up from S$0.75 a year agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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