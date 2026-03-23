Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
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23.03.2026 12:31:28
DBS downgrades Singtel to ‘hold’ on weaker valuation of Bharti Airtel
Its analyst lowers his target price on the counter to S$5.36Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.
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04.02.26
|Ausblick: Bharti Airtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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02.11.25
|Ausblick: Bharti Airtel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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