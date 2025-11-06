S & U Aktie
WKN: A0BKSX / ISIN: GB0007655037
|
06.11.2025 06:50:35
DBS general allowance ‘more than adequate’: CEO Tan Su Shan
The bank’s total allowance stood at S$6.4 billion, comprising S$4.1 billion in general allowances and S$2.4 billion in specific allowances.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S & U PLC 6 % Cum.Pref.Shs
|0,85
|-1,16%
|S & U PLC
|19,50
|-0,51%