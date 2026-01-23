Coliwoo Holdings Aktie
WKN DE: A41TVS / ISIN: SGXE36049950
|
23.01.2026 09:10:26
DBS initiates ‘buy’ call on Coliwoo Holdings amid growing Singapore co-living market
One key risk lies in its significant capital outlay for renovation and maintenance works being irrecoverable, say analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coliwoo Holdings Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.