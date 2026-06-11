Centurion Corporation Aktie
WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063
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11.06.2026 10:50:44
DBS initiates coverage on Centurion Corp with ‘buy’ call on strong bed growth visibility
The brokerage initiates with a target price of S$1.86 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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