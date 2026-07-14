JustCo Holdings Aktie
WKN DE: A42CTX / ISIN: SGXE40121159
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14.07.2026 08:23:37
DBS initiates coverage on JustCo with ‘Buy’, S$1.06 target price
DBS says the regional co-working player is at an inflection point as demand for hybrid working risesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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