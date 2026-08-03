Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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03.08.2026 13:21:50
DBS names former Ping An chief innovation officer Jonathan Larsen to board
He is expected to strengthen overall board composition with his financial services expertiseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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