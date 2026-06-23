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23.06.2026 02:17:32
DBS raises ComfortDelGro to ‘hold’, lifts target price to S$1.30
This comes after early signs of moderating UK inflation and potential for a higher dividend payoutWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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