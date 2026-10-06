Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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06.10.2026 12:45:23
DBS tops trades in smaller board lots on debut of revised SGX framework
Jardine Matheson Holdings sees strongest adoption, with one-third of day’s trades executed in 10-share lotsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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