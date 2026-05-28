Bharti Airtel Aktie
WKN DE: A0N9BS / ISIN: INE397D01024
|
28.05.2026 09:25:35
DBS upgrades Singtel to ‘buy’ as Bharti Airtel gets valuation boost with upcoming industry tailwind
The brokerage also raises its price target to S$5.46 from S$5.36Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bharti Airtel Ltd.
|
12.05.26
|Ausblick: Bharti Airtel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Bharti Airtel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Bharti Airtel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bharti Airtel Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bharti Airtel Ltd.
|1 851,25
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Iran-Krieg fragil: ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Abgaben. Der Dow bewegt sich kaum. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag teils mit Verlusten.