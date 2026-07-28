StarHub Aktie
WKN DE: A0DKLW / ISIN: SG1Q08920544
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28.07.2026 06:12:37
DBS upgrades StarHub to ‘buy’ on potential M1 deal; merger to drive telcos’ recovery
This follows renewed expectations of a deal between Singapore’s second and third-largest mobile operatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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