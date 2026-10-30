DBV TECHNOLOGIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DBV TECHNOLOGIES hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at