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02.06.2026 06:31:29
Dc Infotech And Communication hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Dc Infotech And Communication präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,62 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dc Infotech And Communication in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Milliarden INR im Vergleich zu 1,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,48 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 10,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 7,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Dc Infotech And Communication 5,54 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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