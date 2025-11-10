DC Aktie
WKN: 878071 / ISIN: JP3477000008
|
10.11.2025 18:53:25
DC Investments Eliminates Stake In 77K CALX Shares Worth $4.1 Million
DC Investments Management, LLC, sold out its entire stake in Calix (NYSE:CALX), reducing exposure by an estimated $4.08 million based on the average share price for the quarter.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 10, 2025, DC Investments Management, LLC, fully exited its position in Calix. The fund reported a reduction of 76,642 shares, eliminating its previous holding, which was valued at approximately $4.08 million based on the average share price for the quarter.The firm sold out its entire Calix stake, which now represents 0% of reportable 13F assets under management; this position previously accounted for 1.7% of the fund’s AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
