DC Investments Liquidated 301K PARR Shares Valued at Approximately $8 Million
On November 10, 2025, DC Investments Management, LLC disclosed it sold out of Par Pacific Holdings (NYSE:PARR) in the third quarter, liquidating 301,074 shares for an estimated $8 million net position change.According to an SEC filing on November 10, 2025, DC Investments Management, LLC liquidated its entire stake in Par Pacific Holdings, disposing of 301,074 shares held at the end of the previous quarter. The transaction value totaled $7,987,493, based on the average share price for the quarter. The position accounted for 3.3% of the fund's reported assets in the prior filing.DC Investments Management, LLC sold out of Par Pacific Holdings; the position now represents 0% of the fund’s AUM, but previously represented 3.3% of the fund's AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
