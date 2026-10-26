DCB Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DCB Bank äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,34 INR gegenüber 5,84 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 23,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at