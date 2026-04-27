DCB Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DCB Bank hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,64 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 21,19 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 19,63 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 82,60 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at