|
27.04.2026 06:31:29
DCB Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DCB Bank hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,39 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,64 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 21,19 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,61 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 19,63 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 72,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 82,60 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Leitindex dürfte wenig bewegt in die Sitzung starten. Der deutsche Leitindex wird mit leichten Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.