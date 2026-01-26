DCB Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DCB Bank hat sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte DCB Bank 4,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent auf 20,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at