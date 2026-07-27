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27.07.2026 06:31:29
DCB Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
DCB Bank hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
DCB Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,81 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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