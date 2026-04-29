KKR Aktie

KKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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29.04.2026 12:47:13

DCC rejects £5bn takeover bid from KKR and Energy Capital

Shares in FTSE 100 company surge more than 14%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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