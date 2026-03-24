DCI Database for Commerce and Industry Aktie
WKN DE: A11QU1 / ISIN: DE000A11QU11
|
24.03.2026 13:00:03
DCI Database for Commerce and Industry AG („DCI AG“) veröffentlicht Geschäftszahlen 2025
|
Die DCI AG gibt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt:
Insgesamt belief sich der Umsatz der DCI AG im Geschäftsjahr 2025 auf TEUR 1.091 (Vorjahr: TEUR 1.295).
Im Segment plugilo / Sonstige betrug der Umsatz TEUR 683 (Vorjahr: TEUR 725), im Segment DCI Medien TEUR 408 (Vorjahr: TEUR 570).
Die Kosten sanken im Jahr 2025 um TEUR 111 auf TEUR 1.656 (Vorjahr: TEUR 1.767, -7%). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen bei den Fremdleistungen und Fremdprovisionen zu verzeichnen.
Das Finanzergebnis aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der Content Factory 1 GmbH betrug im Geschäftsjahr 2025 TEUR +385 (Vorjahr: TEUR +369).
Insgesamt liegt im Geschäftsjahr 2025 das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern (EBT) inkl. Beteiligungsertrag bei TEUR -59 (Vorjahr: TEUR 0). Das Ergebnis der Gesellschaft vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) inkl. Beteiligungsertrag beträgt TEUR -127 (Vorjahr: TEUR -52).
Das Eigenkapital der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2025 auf TEUR 5.529 (Vorjahr: TEUR 5.588). Damit errechnet sich bei einer Bilanzsumme von TEUR 5.789 (Vorjahr: TEUR 5.885) eine Eigenkapitalquote von 95% (Vorjahr: 95%). Das Eigenkapital ist auf der Aktivseite durch hohe liquide Mittel unterlegt, die zum 31. Dezember 2025 bei TEUR 1.464 (Vorjahr: TEUR 1.547) lagen und der Gesellschaft ein ausreichendes Maß an Flexibilität geben.
DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstrasse 2
Kontakt:
Michael Mohr
Vorstand CEO
DCI Database for Commerce and Industry AG
Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany
Telefon: +49 8151-265-0
Email: finanzen@dci.de
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: DCI Database for Commerce and Industry AG
Schlagwort(e): Finanzen
24.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DCI Database for Commerce and Industry AG
|Enzianstrasse 2
|82319 Starnberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)8151-265-0
|Fax:
|+49 (0)8151-265-150
|E-Mail:
|info@dci.de
|Internet:
|www.dci.de
|ISIN:
|DE000A11QU11
|WKN:
|A11QU1
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2296172
|Ende der Mitteilung
|EQS-Media
|
2296172 24.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCI Database for Commerce and Industry AG nach Kapitalherabsetzung
|
24.03.26
|DCI Database for Commerce and Industry AG („DCI AG“) veröffentlicht Geschäftszahlen 2025 (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-News: Strategische Beteiligung an plugilo Inc. durch Green Valley Investments Ltd. UK (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-News: Strategic Investment in plugilo Inc. by Green Valley Investments Ltd. UK (EQS Group)
|
28.09.25
|EQS-News: Konkrete Gespräche über eine Beteiligung an der plugilo Inc. (EQS Group)
|
28.09.25
|EQS-News: Ongoing Strategic Investment Discussions Involving plugilo Inc. (EQS Group)