DCM: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DCM hat am 14.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent auf 137,28 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 127,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 127,02 JPY, nach 128,01 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DCM im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 542,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 544,60 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at