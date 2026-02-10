DCM Financial Services gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DCM Financial Services hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,5 Millionen INR, gegenüber 2,1 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at