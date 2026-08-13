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13.08.2026 06:31:29
DCM Financial Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DCM Financial Services äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DCM Financial Services -0,120 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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