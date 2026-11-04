DCM Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DCM Financial Services hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

DCM Financial Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 84,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at