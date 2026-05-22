DCM Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DCM Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DCM Financial Services ein Ergebnis je Aktie von -0,370 INR vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 0,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -0,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,460 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DCM Financial Services ein EPS von -0,540 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat DCM Financial Services 5,56 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,67 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at