DCM gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DCM gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 520,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 773,00 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 49,06 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 24,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at