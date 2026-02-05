DCM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DCM hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14,25 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DCM noch ein Gewinn pro Aktie von 86,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50,66 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,94 Milliarden KRW ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1002,25 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 2141,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DCM im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 227,05 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 240,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at