|
30.09.2026 06:31:29
DCM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DCM hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,91 JPY gegenüber 46,68 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,41 Milliarden JPY – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DCM 142,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!