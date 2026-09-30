DCM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DCM hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,91 JPY gegenüber 46,68 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152,41 Milliarden JPY – ein Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DCM 142,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at