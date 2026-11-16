DCM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DCM stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -320,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 25,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 50,45 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,03 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at