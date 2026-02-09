DCM Nouvelle hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DCM Nouvelle stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

DCM Nouvelle hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,59 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,350 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,73 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DCM Nouvelle 2,66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at