DCM Nouvelle: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DCM Nouvelle hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 9,60 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,300 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,18 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at