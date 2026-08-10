DCM Nouvelle zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DCM Nouvelle gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 14,98 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,850 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,87 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at