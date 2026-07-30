DCM Shriram: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DCM Shriram präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 44,42 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 35,64 Milliarden INR gegenüber 32,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at