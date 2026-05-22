DCM Shriram Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DCM Shriram Industries stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,83 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DCM Shriram Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,74 Milliarden INR im Vergleich zu 4,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,78 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,66 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,60 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 43,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at