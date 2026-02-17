|
17.02.2026 06:31:28
DCM Shriram Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DCM Shriram Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DCM Shriram Industries 2,70 INR je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat DCM Shriram Industries 2,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,93 Milliarden INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!