DCM Shriram Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DCM Shriram Industries hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DCM Shriram Industries 2,70 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat DCM Shriram Industries 2,58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,93 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at