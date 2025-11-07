DCM Shriram Industries präsentierte Quartalsergebnisse

DCM Shriram Industries hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,36 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DCM Shriram Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at