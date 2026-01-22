DCM Shriram legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DCM Shriram hat am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 13,59 INR gegenüber 16,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

DCM Shriram hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,11 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at