DCM Shriram legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DCM Shriram hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 6,72 INR gegenüber 10,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat DCM Shriram im vergangenen Quartal 39,77 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DCM Shriram 32,72 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at