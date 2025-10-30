DCM Shriram stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DCM Shriram äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,04 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,72 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,57 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at