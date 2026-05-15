DCM Shriram zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DCM Shriram präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 23,71 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DCM Shriram 11,47 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 31,93 Milliarden INR gegenüber 28,77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 54,73 INR beziffert, während im Vorjahr 38,75 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,42 Prozent auf 135,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 120,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at