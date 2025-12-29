29.12.2025 06:31:29

DCM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DCM stellte am 26.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 22,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DCM 27,14 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat DCM mit einem Umsatz von insgesamt 124,71 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,44 Prozent verringert.

