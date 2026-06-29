DCM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DCM veröffentlichte am 26.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 47,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DCM 43,90 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 151,94 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 138,33 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at