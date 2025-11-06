DCW gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DCW gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,39 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,89 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at